شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.66% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 29.5 مليون سهم محققة ما قيمته 46.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 637 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات 0.56%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.40%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 0.84%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين – تكافل بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.53%.
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