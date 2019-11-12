شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: نمو صافي الربح بمعدل سنوي 34% ليبلغ 358 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 358 مليون جنيه، بزيادة سنوية 34%، مدفوعًا بنمو الإيرادات بمعدل سنوي 25% لتبلغ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لمنصة قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) وكذلك النمو الملحوظ بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي وارتفاع الإيرادات من أدوات الخزانة وعمليات سوق المال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي هذا السياق أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بقوة النتائج المالية والتشغيلية مع اقتراب نهاية عام 2019، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على نجاح الشركة في تطوير الإمكانات والمنتجات والخدمات التي تمكنها من الحفاظ على وتيرة نمو الإيرادات خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أن المقومات الهائلة التي يتمتع بها قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي تدعم قناعتنا بصحة المسار الذي تنتهجه المجموعة المالية هيرميس باعتبارها مؤسسة رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، كما تعزز ريادة المجموعة المالية هيرميس على كافة الأصعدة.

وارتفع دخل الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 13% ليبلغ 872 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو ما يعادل 74% من إجمالي إيرادات المجموعة، وذلك على خلفية نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.

وبلغت إيرادات منصة قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 490 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 11%، حيث يعكس ذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بفضل ارتفاع العمولات بأسواق مصر والسعودية وكذلك العمولات من المنتجات المهيكلة (Structured Products)، وهو ما ساهم في الحد من أثر التراجع النسبي بإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب خلال نفس الفترة نظراً لمقارنته بالأداء الاستثنائي المحقق خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح عوض أن مساهمة قطاع الوساطة في الأوراق المالية في تنمية إيرادات الشركة يرجع بصفة خاصة إلى هيمنته المستمرة على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمكانة الرائدة التي احتلها القطاع بالأسواق المبتدئة التي توسعت بها الشركة مؤخراً، لافتًا إلى احتلال الشركة لمركز الصدارة في أسواق مصر وأبو ظبي ودبي والكويت وناسداك دبي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، فضلاً عن تنمية حصتها من إجمالي التنفيذات في أسواق جنوب الصحراء الأفريقية حيث احتلت المرتبة الثانية في كينيا وحصدت المركز الثالث بين شركات الوساطة في الأوراق المالية في نيجيريا.

ومن جانب آخر تراجعت إيرادات منصة قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 29% لتبلغ 84 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، ويعكس ذلك انخفاض أتعاب إدارة الاصول الإقليمية، بالإضافة إلى ثبات إيرادات قطاع الاستثمار المباشر ودون أي تغير سنوي خلال نفس الفترة.

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واستمرت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي في النمو، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 41% على اساس سنوي لتبلغ 299 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك بفضل الأداء القوي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر والتي حققت إيرادات بلغت 252 مليون جنيه خلال الربع الثالث وهو معدل نمو سنوي بلغ 52%.

وصرح عوض أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في استحداث وبناء منظومة متكاملة تشمل باقة غنية من خدمات التمويل غير المصرفي، وأن الشركة تدرس حاليًا فرص التوسع بمجالات أخرى خلال الفترة القادمة لتستمر في تعزيز ريادتها لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى انه من المتوقع ان تطلق شركة "بداية" للتمويل العقاري انشطتها قبل نهاية العام الجاري كأحدث إضافة إلى قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

وارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 79% لتبلغ 302 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث مثلت 26% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك مردود ارتفاع صافي أرباح الفائدة ونمو أرباح عمليات سوق المال وأدوات الخزانة.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة سنوية قدرها 20% لتبلغ 721 مليون جنيه. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية الناتجة عن التوسع بأعمال شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات المتغيرة والمصاحبة لنمو إيرادات الشركة، علمًا بأن المصروفات التشغيلية الأخرى لبنك الاستثمار ظلت ثابتة مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق.

وانعكس المردود الإيجابي لارتفاع الإيرادات بمعدلات تتجاوز نمو المصروفات في تحقيق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 453 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 34%.

وقد ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ليسجل 358 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام، في ضوء النمو القوي لإيرادات قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي.

وأضاف عوض أن إدارة الشركة تتطلع إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق المبتدئة التي توسعت بها مؤخرًا وذلك من خلال العمل على تنمية حصتها السوقية ومواصلة تزويد عملائها في تلك الأسواق بباقة خدمات متنوعة تشمل خدمات إصدار وترتيب الدين واستشارات الدمج والاستحواذ وصفقات أسواق الأسهم وغيرها.

واختتم عوض أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا على صعيد استراتيجيتها لتنويع باقة الخدمات والمنتجات والتوسع بأعمالها في أسواق جديدة، معربًا عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة ريادتها للأسواق التي تعمل بها مستفيدةً من خبرة وكفاءة فريق العمل الاحترافي باعتباره أهم وأكبر أصول الشركة.