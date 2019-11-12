شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وتفقد المهندس كمال بهجات، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها أعمال تطوير الطريق الدائري الأوسطي وكوبري رقم 2 ، والذي تنفذه شركة "بتروجيت"، وعدداً من المشروعات الأخرى، مؤكداً خلال لقائه بمسئولي الشركات المنفذة على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المواقيت المحددة وبكفاءة وجودة عالية.
كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروع "شارع مصر - شباب أكتوبر" واستمع إلى شرحٍ وافٍ من المهندس شريف الشربينى، حول أعمال تجهيز الموقع الأول للمشروع بجوار معهد الثقافة والعلوم، بعدد 50 عربة ديكورية متحركة للعمل بأنشطة مختلفة متكاملة(أطعمة - إكسسوارات - مشغولات يدوية - مشروبات)، ومتاح أيضا ألعاب أطفال.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تجهيز أماكن العربات بالمشروع بشكل لائق، ذات شكل ديكوري جمالي، مشيراً إلى أن هناك زيا موحدا للعاملين خاصا بكل عربة، وكذا تجهيز وصلات مياه الشرب، ومصادر التغذية بالكهرباء، وبالوعات الصرف لكل عربة منفصلة، وتزويدها بحنفيات حريق.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروع، خلال الشهر الجاري، مضيفاً أنه تم الانتهاء من أعمال الأرضيات بالموقع، وتشمل أعمال الأسفلت والبلاط وأعمال الخرسانة، وتجهيز دورات المياه العمومية الخاصة بالمكان، وكذا تركيب السور الخارجي والبوابات لحماية الموقع، وسلات للمهملات، وتصنيع المقاعد، وتركيب لوحات إرشادية داخل وخارج موقع المشروع.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص جميع العاملين بالجهاز على إنجاز أعمال تطوير وتنمية المدينة لخدمة السكان، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بها، لتكون في مقدمة المدن الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.