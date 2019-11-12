شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: أنظار مستثمري المؤسسات العالمية تتجه لأسواق الخليج بسبب اكتتاب"أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ريان لماند، المسؤول التنفيذي الأول في شركة دي إس للحلول المالية، إن الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية سيوفر لأسواق الخليج العربي قوة دفع كبيرة، وعامل جذب للمستثمرين من المؤسسات العالمية إلى المنطقة.

وتوقع في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن يشهد السهم تقلبات في الأيام الأولى لإدراجه في السوق إلى أن يستقر عند مستوى ملائم.

ورجح أن يحدد مؤشر "تداول" سقف تقلبات سهم أرامكو صعوداً وهبوطاً عند 15%، ومع ذلك، فإن معظم المؤشرات ستشهد على الأرجح ارتفاع التقلبات بنسبة 30%؛ بسبب انضمام سهم أرامكو السعودية.

وأشار إلى أنه على المدى الطويل من المتوقع أن يشهد السهم بعض التقلبات؛ نظراً لأن ارتباطه بأسعار النفط العالمية سيكون مرتفعاً على الأرجح، ومع ذلك، فإن سياسة الشركة المتعلقة بتوزيعات الأرباح العالية ستخفف من تأثير هذه التقلبات على جاذبية السهم، وستضيف هذه التوزيعات إلى السهم بعض خصائص أدوات الدخل الثابت.

وتوقع أن تحدد المؤشرات التي تركز على المملكة سقف الوزن النسبي للسهم عند 10%؛ لضمان عدم هيمنته على مكونات المؤشرات والتمثيل الواسع لكافة قطاعات السوق والاقتصاد السعودي عموماً.

ولفت إلى أن الوزن النسبي لسهم أرامكو السعودية سيحدد سقفه عند 10% بعد ضمه إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.

وأوضح، أنه لطالما تفوق مؤشر التباين الأدنى للسوق السعودية FTSE ADS على أداء مؤشر "تداول"، وبلغ هذا التباين 21 نقطة أساس خلال الفترة من 24 أكتوبر ولغاية 6 نوفمبر 2019 عندما ازدادت وتيرة التقلبات؛ بسبب سحب المستثمرين أموالهم من السوق للمشاركة في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صباح الأحد الماضي صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن البنوك التي ستفوز بدور استشاري في اكتتاب عملاق النفط السعودي أرامكو سوف يكون لها حصة من رسوم قد تصل إلى 450 مليون دولار أمريكي، مما يجعلها واحدة من أكبر الرسوم التي يتم دفعها في اكتتاب عام على مستوى العالم.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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