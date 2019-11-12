شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"فواز الحكير" تقترض 395 مليون جنيه من"دبي الوطني" للتوسع بمصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير، عقد قرض طويل الأجل مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر بقيمة 395 مليون جنيه.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه سيتم استخدام القرض في تمويل التوسعات الخاصة بمول العرب التي من ضمنها متجر ايكيا الكائن بالمول على مساحة 22 ألف متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مراكز باسل رمزي، إن الشركة تنفذ خطة استثمارية في مصر بقيمة تتجاوز 17 مليار جنيه؛ لتنمية محفظة المولات التجارية.

من ناحيته، أشار رئيس قطاع الائتمان ببنك الامارات دبي الوطني- مصر، إلى أن توفير التسهيلات الائتمانية يأتي في إطار التوسع في تمويل المشروعات الكبرى بالسوق المصري.

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وأضاف عمرو عزب، أن البنك يعمل على مضاعفة حجم محفظة قروض الشركات بمتوسط معدل نمو تراكمي سنوي بمقدار 44% من خلال التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، وذلك منذ الاستحواذ على بنك بى ان بى باريبا مصر عام 2013.

كانت مراكز قد أطلقت المرحلة الثانية من مول العرب على مساحة تأجيرية تبلغ 40 ألف متر مربع.

ومؤخرا، أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن توقيع اتفاقية البيع والشراء لكامل الحصص المملوكة لها بشركة المركز التجاري المحدودة البالغة 9.32% بمقابل نقدي وقدره 223.680 مليون ريال سعودي فقط لاغير.

وقالت الحكير، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إن القيمة الدفترية لهذه الحصص تبلغ 94 مليون ريال سعودي.