شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر "سنرجي القابضة" 73% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة سنرجي القابضة (الصفاة العالمية القابضة سابقا) المدرجة بسوق الكويت المالي، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 73% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع بورصة الكويت المالي، عن صافي خسارة بلغ 184 ألف دينار، مُقابل صافي خسائر بلغ 106.35 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وحققت الشركة خسائر بقيمة 618.66 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل خسارة بنحو 426.6 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 45%

وبحسب البيان، أرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة إلى انخفاض مجمل الربح بمبلغ 211 ألف دينار.

وحققت الشركة خسائر نصف سنوية بقيمة 434.58 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 320.26 ألف دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 35.7 %.