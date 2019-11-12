شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر "بيان للاستثمار" 38% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة بيان للاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي، المعلنة يوم الإثنين، عن تراجع الخسائر بنسبة 38% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان لموقع بورصة الكويت المالي، عن صافي خسارة بلغ 96.34 ألف دينار، مُقابل صافي خسائر بلغ 155.1 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 226.4 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل خسارة بنحو 445.77 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 49%.
وبحسب البيان، أرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة إلى زيادة صافي أرباح الاستثمارات ونمو إيرادات المبيعات.
وكانت الشركة قد حققت خسائر في النصف الأول من العام الجاري بلفت 130.6 ألف دينار؛ مقابل خسائر بنحو 290.6 ألف دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.
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