شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 656 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: الذهب من عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام. عيار 18 يسجل 562 جنيها للجرام. عيار 24 ما قيمته 749 جنيها للجرام. والجنيه الذهب 5248 جنيها. أوقية الذهب 1456 دولار. Advertisements

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

ويؤكد تجار الذهب أن الأسعار الحالية لن تستمر طويلا في ظل اتجاه هبوطي للذهب في البورصات العالمية، إذ هبطت أوقية الذهب 0.30% لتبلغ أقل سعر لها في 3 أشهر.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة، والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.