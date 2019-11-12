شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 30 ألف أوقية ذهب تدفع الأسعار لتسجيل أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف إيهاب واصف فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن سعر أوقية الذهب وصل إلى أقل نقطة سعرية له في 3 شهور، ووصل سعر الأوقيه إلى 1456 دولار، منخفصا بنسبة 0.30%.
وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، الاحتمال الأكبر لتداول هذا الكم الكبير من الذهب، ربما تكون تصفية المراكز في الذهب استعدادا لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وشهادة رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 30 ألف أوقية ذهب تدفع الأسعار لتسجيل أدنى مستوى فى 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.