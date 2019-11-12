شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أصول للاستثمار" تتراجع 61% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أصول للاستثمار المدرجة بسوق الكويت المالي، المعلنة يوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 61.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع بورصة الكويت المالي، عن صافي ربح بلغ 147.6 ألف دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 381.44 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.6 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 892 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 79.4%.

وبحسب البيان، أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة إلى أرباح الاستثمارات المالية، والأرباح الناتجة من مرابحات وودائع لدى مؤسسات مالية، وإيرادات إدارة المحافظ، وإيرادات إيجار من موجودات غير ملموسة.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت 184% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.45 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 510.56 ألف دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.