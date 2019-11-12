شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت بورتلاند كويت" ترتفع 75% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت بورتلاند كويت المدرجة بسوق الكويت المالي، المعلنة يوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 75% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع بورصة الكويت المالي، عن صافي ربح بلغ 605.6 ألف دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.42 مليون دينار خلال حو 7.82 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 21%

وبحسب البيان، أرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة إلى الانخفاض في صافي أرباح الاستثمارات.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت 3.2% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 5.57 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 5.4 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.