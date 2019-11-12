شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الصناعات الوطنية" الكويتية ترتفع 259% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الصناعات الوطنية المدرجة بسوق الكويت المالي، المعلنة يوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 258.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع بورصة الكويت المالي، عن صافي ربح بلغ 348 ألف دينار، مُقابل صافي أرباح بلغ 97 ألف دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.95 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 3.08 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 4.2%

وبحسب البيان، أرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة إلى نقص المبيعات وزيادة تكلفتها مما أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 20%، وكذلك الخسائر من حصص بشركات زميلة.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت 12.1% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 2.62 مليون دينار؛ مقابل أرباح بنحو 2.98 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.