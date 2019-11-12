شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر البتكوين بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 8880.00 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 8510.00.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق 8880.00 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 9255.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8300.00 والمقاومة 9000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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