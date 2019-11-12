شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالانخفاض – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية بعد الاقتراب من مستوى 0.9990، ليبقى السيناريو الجانبي قائماً حتى الآن، ونتوقع توجه السعر لزيارة الدعم نطاق الجانبي عند 0.9836 خلال الجلسات القادمة.
سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تدعم فرص الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور أعلاه سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 0.9712 على المدى القريب، بينما اختراق 0.9990 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.0070.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9880 والمقاومة 1.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالانخفاض – تحليل - 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.