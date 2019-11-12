الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار تجاوز هذا المستوى لتسهيل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 0.6825 وتمتد إلى 0.6755.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6895 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6780 والمقاومة 0.6880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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