الاقتصاد

سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك – تحليل - 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال مستقراً دون المقاومة المحورية 62.50، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة للفترة القادمة، والتي تستدف زيارة مستوى 59.60 بشكل رئيسي.

 

يجب الانتباه إلى أن اختراق 62.50 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لمواصلة الارتفاع داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تملك أهداف إيجابية تبدأ عند 64.25 وتمتد إلى 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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