شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية مؤخراً، ويتحرك قرب مستوى 57.40 الآن، حيث يحافظ على ثباته دون هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو مستويات 56.00 ثم 54.60 كأهداف رئيسية.
الثبات دون 57.40 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيحفّز السعر على تحقيق مكاسب جديدة تمتد إلى 60.90 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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