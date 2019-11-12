شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستقر دون الدعم المكسور – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 16.96، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

لذلك، نحن بانتظار تداولات سلبية اليوم، والهدف التالي يصل إلى 16.33، مع التذكير بأن اختراق 16.96 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مستوى 17.60 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط