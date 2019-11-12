شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من الوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00 ويستقر قربه، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم امتداد الاتجاه التصحيحي الهابط خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1413.10 كمحطة تصحيحية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1465.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط