شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3240 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.3295.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليبقى الميل الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.3155 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.