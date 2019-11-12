شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3240 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.3295.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليبقى الميل الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.3155 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد