شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الاختراق – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار مقابل الين على المتوسط المتحرك 50 ويرتد صعوداً من هناك، ليقترب من مستوى 109.33 من جديد، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم فرص اختراق المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 110.50.
من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 108.40 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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