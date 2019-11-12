شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق مستوى 1.2840 بعد الارتفاع القوي الذي شهده يوم أمس، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تصل إلى 1.3045.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2800 سيعيد تفعيل التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1.2670 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد