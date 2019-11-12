شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والأنظار على حديث ترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 109.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.18، بعد أن حققت الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.21، بينما حقق الأدنى له عند 108.99.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 37.4% مقابل 35.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء والذي تطرق إلي أنه يجب على البنك المركزي الياباني تقديم تفسيرات للتوجه نحو خفض أسعار الفائدة واعتماد المزيد من التحفيز إذا كان هناك احتمالية لوهن زخم نمو التضخم. وأن على بنك اليابان توضيح موقف من الاستمرار في برنامج التيسير النقدي القوي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي في النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا خطاب تحت عنوان "السياسة النقدية واستقرار الأسعار وعوائد السندات" في مؤتمر برعاية بنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى البنك الوطني السويسري في سويسرا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.