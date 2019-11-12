شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في ثلاثة أشهر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ التاسع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الثلاثاء لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك وبالأخص حيال تطورات المحادثات التجارية لبلاده مع الصين.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.12% لتتداول حالياً عند 16.81$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.79$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.23 مقارنة بالافتتاحية عند 98.22.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي في النادي الاقتصادي لنيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا خطاب تحت عنوان "السياسة النقدية واستقرار الأسعار وعوائد السندات" في مؤتمر برعاية بنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى البنك الوطني السويسري في سويسرا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.