شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1032 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1033، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1026، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1038.

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هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الانكماش في ألمانيا والمنطقة ككل إلى 13.2 و11.5 مقابل 22.8 و23.5 على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لوتيرة نمو الاقتصاد الألمانية واقتصاديات منطقة اليورو ككل خلال العام الجاري والعام المقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي في النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا خطاب تحت عنوان "السياسة النقدية واستقرار الأسعار وعوائد السندات" في مؤتمر برعاية بنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى البنك الوطني السويسري في سويسرا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.