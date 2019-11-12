شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من آب/أغسطس الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ التاسع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك وبالأخص حيال تطورات المحادثات التجارية لبلاده مع الصين.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول عند 1,456.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,455.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,457.10$ للأوتصة، متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.23 مقارنة بالافتتاحية عند 98.22.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي في النادي الاقتصادي لنيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا خطاب تحت عنوان "السياسة النقدية واستقرار الأسعار وعوائد السندات" في مؤتمر برعاية بنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى البنك الوطني السويسري في سويسرا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.