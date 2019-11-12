شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على حديث ترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط تطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النادي الاقتصادي في نيويورك.

هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد السبت الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين تمضي "بشكل جيد للغاية" وأن بكين تريد إبرام صفقة تجارية "أكثر بكثير مني"، و وجاءت تلك التصريحات لتعد أكثر تفاؤلاً عن تصريحاته الأخيرة، حينما نفى من البيت الأبيض الجمعة الماضي الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية القائمة، موضحاً أن واشنطون لن توافق على التراجع الكامل عن فرض تعريفات على البضائع الصينية.

ويذكر أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج نوه الخميس الماضي لكون بكين وواشنطون اتفقا على إلغاء بعض التعريفات الجمركية القائمة على سلع بعضهم البعض في وقت واحد، موضحاً أن كلا الطرفين أقرب إلى "المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بعد مفاوضات بناءة خلال الأسبوعين الماضيين. وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية آنذاك.

وتلي ذلك تأكيد مسئول أمريكي أيضا بأن كل من الولايات المتحدة والصين اتفقا على إلغاء الرسوم الجمركية، مضيفاً آنذاك أن الخطة المرتقب تنفيذها تواجه معارضة داخلية شرسة في البيت الأبيض، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز الإخبارية، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت الأسبوع الماضي إلى تأجيل توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين إلى الشهر المقبل.

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ونود الإشارة لكون بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون الاجتماع المرقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الرئيس الصيني للتوقيع على اتفاق تجاري مؤقت، قد يتم تأجيله إلى كانون الأول/ديسمبر وسط مناقشة الولايات المتحدة والصين لبنود الاتفاق والمكان الذي سيجمع الرئيسان، مع العلم، أن من بين الاقتراحات المختلفة الأخيرة اجتماعهم لتوقيع الاتفاق بعد اجتماع منظمة حلف شمال الأطلس المقرر عقده مع مطلع الشهر القادم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.17% ليخسر 2.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,701.16، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.12% ليربح 28.06 نقطة ويصل إلى المستوى 23,359.90.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.47% ليخسر 18.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,884.60، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليخسر هو الأخر 12.74 نقطة ويصل إلى المستوى 2,897.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح 21.11 نقطة ويصل إلى المستوى 26,947.66، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 4.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,128.70.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.06% ليربح 6.52 نقطة ويصل إلى المستوى 10,926.31، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.50% ليخسر 34.02 نقطة ويصل إلى المستوى 6,738.50.