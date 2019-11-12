شكرا لقرائتكم خبر عن "سعر الذهب المتوقع خلال 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع توقعات سعر الذهب فى العام الجديد 2020، وكيف يتحدد سعر المعدن النفيس فى السوق المحلية، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.