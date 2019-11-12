شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي للأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6841، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6851، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6832، بينما حقق الأعلى له عند 0.6854.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 2 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى ما قيمته 3 مقابل 2 في أيلول/سبتمبر.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد بعد غد الخميس الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتغير في التوظيف للشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث الرئيس الأمريكي في النادي الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا خطاب تحت عنوان "السياسة النقدية واستقرار الأسعار وعوائد السندات" في مؤتمر برعاية بنك التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى البنك الوطني السويسري في سويسرا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وذلك قبل أن يلقي باول بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.