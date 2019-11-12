شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التوقعات للتضخم في نيوزيلندا للربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.80% مقابل نسبة 1.86% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي.

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