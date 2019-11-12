شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 47.83 نقطة ، ويأتي ارتفاع المؤشر بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كل ذلك يأتي في ظل تأثر المؤشر بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب .

لذلك تحيط توقعاتنا الإيجابية بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7800.00 ومستوى المقاومة 8000.00 .

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