شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 47.83 نقطة ، ويأتي ارتفاع المؤشر بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، كل ذلك يأتي في ظل تأثر المؤشر بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب .
لذلك تحيط توقعاتنا الإيجابية بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7800.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7800.00 ومستوى المقاومة 8000.00 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 102
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 73
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 18
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 192
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.