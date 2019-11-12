شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 9.93% بما يعادل 1.40 ريال ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم نظراً لسيطرة القوى الشرائية على المدى القصير ، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 14.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 17.50 .
كانت هذه تفاصيل خبر اميانتيت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.