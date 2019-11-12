شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 9.93% بما يعادل 1.40 ريال ، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم نظراً لسيطرة القوى الشرائية على المدى القصير ، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 14.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 17.50 .