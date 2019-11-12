تبوك الزراعية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته ، وسط زيادة كبيرة في أحجام التداول ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 5.04% بما يعادل 0.36 ريال ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.05 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.05 ومستوى المقاومة 8.00 .

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