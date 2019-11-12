شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي - 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم ساب (1060) من مكاسبه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 1.00 ريال ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 34.19 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 42.50 إلى 29.05) .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.19 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 35.78 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 35.78 .