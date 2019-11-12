الاهلي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الاهلي (1180) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليستجمع السهم بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع بتداولاته القادمة ، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 47.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 48.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.80 ومستوى المقاومة 46.85 .
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