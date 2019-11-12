شكرا لقرائتكم خبر عن عناية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) في آخر جلساته عند 10.82 ، ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ويغلق على عدم تغيير ، وذلك وسط محاولاته المستمرة تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.30 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.60 .
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