شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.08 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 22.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90) ، وفي ظل استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.40 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.63 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.63 ومستوى المقاومة 22.40 .