شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت المدينة يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.84% بما يعادل 0.60 ريال ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 15.28 ، ليستهدف مستوى المقاومة 17.82 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.28 ومستوى المقاومة 17.00 .