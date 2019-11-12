شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.06 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، 12.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 11.36 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.22 .
كانت هذه تفاصيل خبر زين السعودية يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.