شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.06 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، 12.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 11.36 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.22 .