شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يصعد بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وياتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.76% بما يعادل 0.14 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.50 .