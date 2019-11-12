المتحدة للتأمين يصعد بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 12-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وياتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.76% بما يعادل 0.14 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 7.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.50 .
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