شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل الراجحي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم تكافل الراجحي (8230) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ولكن بالرغم من هذا الإغلاق إلا أنه أكد على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 62.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 58.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.50 ومستوى المقاومة 62.00 .