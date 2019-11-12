"النصر للسيارات" : وفد صينى يزور الشركة لبحث تصنيع سيارة كهربائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بشركة النصر للسيارات، أن الشركة تنتظر خلال أيام وصول وفد رفيع المستوى من شركة صينية متخصصة فى تصنيع السيارات الكهربائية ببابين.
أضاف المصدر لـ" الخليج 365" إنه سبق أن زار وفد وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة المعدنية وشركة النصر، مصانع الشركة الصينية ،الرائدة فى هذا المجال ومن المنتظر قيام وفد من الشركة برد الزيارة للوقوف على إمكانيات شركة النصر لتصنيع السيارات الكهربائية ، مضيفا أن نماذج السيارات الجديدة، التى سيتم تصنيعها ستكون مقبولة ولائقة بالمصريين ، ومن المتوقع أن تشهد رواجا كبيرا فور طرحها فى الاسواق .
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