شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 16٫70 فلس امس الاثنين، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 15٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 19 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15٫50 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.2 وبين مستوى المقاومة هو 17.4 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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