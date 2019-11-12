شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث تراجع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 263 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 264 نقطة، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 250 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 259.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 266.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط