شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 50 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 46٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 48.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 51.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط