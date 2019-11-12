شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث انهى تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 273 فلس، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي عند 275 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الحالي عند 260 فلس مرة اخرى. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 277 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 270 وبين مستوى المقاومة هو 274 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الخليج (GBK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 12-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.