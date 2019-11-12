شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث انهى تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 273 فلس، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي عند 275 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الحالي عند 260 فلس مرة اخرى. شرط بقاء السهم اسفل مستوى 277 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 270 وبين مستوى المقاومة هو 274 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط