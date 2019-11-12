شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 989 نقطة، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 1000 نقطة، شرط بقاء السهم اعلى 955 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 963 وبين مستوى المقاومة هو 976 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد