شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين حيث أغلق عند مستوى 209 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عودة السهم لأسفل مرة اخرى في الاجل القصير لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 225 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 200 وبين مستوى المقاومة هو 210 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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