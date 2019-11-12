شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث أغلق امس الاثنين عند مستوى 3٫13 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى مقاومته الحالي عند 3٫20 ريال، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 2٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫3 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط