شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 12-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث أغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 10303 نقطة، وبالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر من مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 10450 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,273 بينما مستوى المقاومة هو 10,327 نقطة